Manhattan e non solo si illuminano in Microsoft Flight Simulator Manhattan non è mai stata così autentica in un videogioco prima d'ora.

Asobo e Microsoft continuano a rilasciare aggiornamenti gratuiti per Microsoft Flight Simulator che aggiungono tonnellate di lanugine grafica extra a parti selezionate del mondo. Ora ci stanno riprovando, e questa volta si stanno concentrando sull'angolo nord-orientale degli Stati Uniti, ovvero l'area solitamente indicata come New England e New York. Quest'ultima è probabilmente la cosa che più ci avvicina ad una sorta di capitale mondiale e sembra ricevere molto amore nell'aggiornamento e se avete sempre desiderato vivere Manhattan e tutti i suoi iconici punti di riferimento dall'alto, dovreste farlo ora. Dai un'occhiata al trailer qui sotto per una rapida carrellata di ciò che è stato abbellito nel già splendido gioco.