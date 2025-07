Manny Pacquiao pareggia con Mario Barrios nel suo ritorno alla boxe all'età di 46 anni

HQ

Sabato è stata una giornata impegnativa nel pugilato. Non solo Oleksander Usyk ha sconfitto Daniel Dubois di fronte a 90.000 persone a Wembley, ma ha visto il ritorno della leggenda del pugilato Manny Pacquiao sul ring, vincitore di tutte le otto divisioni di peso, dai pesi mosca ai pesi superwelter, e ancora detentore del record di essere il più anziano campione del mondo dei pesi welter, quando ha battuto Keith Thurman all'età di 40 anni, nel 2019.

Tuttavia, il suo tentativo di reclamare il titolo dei pesi welter WBC al campione Mario Barrios si è concluso con un pareggio, con un giudice che ha segnato 115-113 a favore di Barrios e l'altro che ha segnato 114-114. Il 46enne filippino ha detto che è stato un combattimento ravvicinato e un combattimento meraviglioso, e ora vuole una rivincita.

Molti esperti sono stupiti da quanto bene si sia comportato Pacquiao nonostante la differenza di 16 anni, e alcuni pensano che fosse in forma migliore ora rispetto al suo precedente incontro finale nel 2021, una sconfitta contro Yordenis Ugas. La sua riaccesa passione per la boxe arriva dopo un tentativo fallito come candidato alla presidenza delle Filippine, quindi ora vuole continuare sul ring, e ha persino chiesto a Floyd Mayweather di uscire dal ritiro per una rivincita.