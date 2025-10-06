Manor Lords ritorna con un massiccio aggiornamento beta

HQ

Per tutto il 2025, le cose sono state piuttosto tranquille intorno a Manor Lords, nonostante Slavic Magic abbia rilasciato diversi aggiornamenti nel 2024. Ora, lo sviluppatore Greg Styczeń spiega perché non è stato in grado di aggiornare il gioco per un po' di tempo:

"Avevo bisogno di allineare le mie visioni con i nuovi designer, e anche i nuovi programmatori che imparavano la base di codice (che era fondamentalmente un gigantesco spaghetto di sviluppo solitario) hanno portato a un sacco di problemi".

Dopo aver ampliato il suo studio oltre un progetto individuale, Styczeń ha dovuto portare i nuovi membri del team al passo con la sua complessa base di codice, un processo che ha richiesto più tempo del previsto.

Per fortuna, l'attesa sta dando i suoi frutti. Il prossimo aggiornamento, inizialmente lanciato in una fase beta, includerà miglioramenti della qualità della vita come controlli manuali del cancello e modifiche all'interfaccia utente. Le nuove caratteristiche di gioco includono requisiti di manutenzione del posto di lavoro, nuovi lavori per gli abitanti del villaggio, edifici aggiuntivi, nuove mappe e modalità di gioco e un sistema di posizionamento dei muri migliorato per le truppe. Il changelog completo è completo e può essere trovato sul sito ufficiale.

Allora, cosa ne pensi del ritorno Manor Lords '?