Mantieni il ritmo del combattimento nel nuovo annunciato, ottimista Dead as Disco

All'ultimo Nintendo Switch Direct (per l'attuale console, non per Switch 2) molti di noi sono rimasti sorpresi dal numero di giochi ritmici che sono stati annunciati a quella presentazione. E sembra che il genere precedentemente relegato a una nicchia abbastanza modesta stia emergendo in grande stile, con tantissime offerte disponibili, e oggi ne aggiungiamo un'altra.

Si tratta di Dead as Disco, un picchiaduro con quelli che sembrano remix di canzoni di successo, sia classiche che moderne, che è stato appena annunciato, e per il quale potete vedere il trailer in fondo all'articolo.

Sia la data di uscita che le piattaforme sono al momento sconosciute, ma sembra qualcosa da tenere d'occhio. Solo per quel momento con il tema 'Maniac' nel video, l'interesse è salito di 5 punti, non credete?