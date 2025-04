Many Nights a Whisper arriverà su PC il 29 aprile

HQ

Con il loro lavoro precedente, puoi immaginare che Many Nights a Whisper, il prossimo gioco dei creatori di The Red Strings Club e The Cosmic Wheel Sisterhood, Decostructeam, e dei loro partner a Selkie Harbour, sarà anche qualcosa di speciale. E non passerà molto tempo prima che lo scopriamo, perché il recentemente annunciato Many Nights a Whisper ha appena rilasciato un nuovo trailer con la sua data di uscita, ed è molto vicino.

Infatti, verrà lanciato alla fine di questo mese. Many Nights a Whisper arriverà su PC (Steam) il 29 aprile. La descrizione del gioco recita:

"Many Nights a Whisper è un meditativo gioco di tiro con l'arco in terza persona in cui dovrai allenarti per sferrare un colpo incredibilmente lontano che modellerà il destino di una generazione."

Che ne pensi? Puoi guardare il trailer con la data e un po' di gameplay qui sotto.