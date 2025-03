Mappa giocabile Grand Theft Auto VI in GTA V abbattuta da Take-Two

HQ

Il martello del divieto legale di Take-Two ha colpito ancora. Man mano che ci avviciniamo all'apparente lancio di Grand Theft Auto VI, sembra che sempre più modder stiano affrontando la rimozione dei loro contenuti di Grand Theft Auto. In questa occasione, il modder e YouTuber Dark Space ha visto la sua mod di mappa Grand Theft Auto VI rimossa.

Essenzialmente, aveva creato una mappa giocabile in Grand Theft Auto V basata sul mondo di gioco di Grand Theft Auto VI. Ha detto che si aspettava una rimozione a un certo punto, ma è rimasto sorpreso di non aver ricevuto un'e-mail o un avvertimento in anticipo.

Dark Space ritiene che la sua mappa sia stata rimossa perché era "probabilmente un po' troppo accurata", secondo un post che ha pubblicato sui social media. "Devono sentire una sorta di minaccia dalla sua esistenza, perché sentono che avere una versione giocabile della mappa in cui guidare potrebbe rovinare la sorpresa e la novità di GTA 6 quando uscirà", ha detto.

Dopo la quantità di fughe di notizie che abbiamo visto finora per Grand Theft Auto VI, non sorprende che Rockstar e Take-Two siano molto cauti. Tuttavia, fino a quando non avremo un nuovo trailer ufficiale o un po' di informazioni dallo sviluppatore e dall'editore, i fan continueranno a realizzare progetti come questo nella speranza di passare il tempo prima del lancio di GTA VI.