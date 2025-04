Marathon di Bungie non avrà la chat di prossimità per evitare tossicità

HQ

Come saprà chiunque abbia giocato a Cerca e distruggi su Call of Duty, la chat vocale di gioco può essere incredibilmente tossica. Diavolo, anche la chat di testo può esserlo, ma almeno non ti farai saltare i timpani da un uomo che ha il doppio della tua età che ti toglie lo stress del lavoro.

Sembra che la tossicità della chat di prossimità sia semplicemente troppo per rischiare di metterla in alcuni sparatutto moderni. Il Marathon di Bungie, ad esempio, sta rinunciando all'idea, a patto che non ci sia una soluzione sicura per i giocatori tossici.

"Quando si tratta di chat proprossimativa, non credo che siamo contrari all'esperienza, ad essere onesti", ha detto il direttore del gioco Joe Ziegler a PC Gamer. "Penso che la sfida sia come assicurarci di creare un ambiente sicuro per i giocatori all'interno di quello spazio. Non credo che nessuno abbia ancora una buona soluzione a questo. Perché ci dedichiamo così tanto ad assicurarci di creare uno spazio sicuro in cui non abbiamo giocatori che si infiammano a vicenda o si fanno cose terribili l'un l'altro".

"Penso che sia lì che ci troviamo in questo momento. Ad esempio, se fosse magico e potessimo in qualche modo trovare quella soluzione, penso che lo faremmo assolutamente. Ma in questo momento, è una sfida che molte aziende stanno cercando di capire", ha continuato Ziegler.

Ci saranno senza dubbio persone che diranno che la generazione moderna non sarebbe sopravvissuta un minuto in una lobby di Call of Duty, ma c'è anche da sostenere che i giochi sono pensati per essere divertenti, e per alcune persone essere costantemente sgridati o molestati non è divertente, nonostante i potenziali vantaggi della chat di prossimità.

