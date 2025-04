Marathon di Bungie schiverà il più grande errore di Helldivers II

HQ

Sebbene Helldivers II rimanga un titolo live-service molto popolare, in questo periodo dell'anno scorso il gioco ha incontrato un vero e proprio ostacolo quando i giocatori hanno protestato per l'inclusione forzata di un account PSN. Ciò significava che i giocatori nei territori senza PSN non potevano più giocare a Helldivers II, ed è probabilmente la più grande fonte di controversie che il gioco ha dovuto affrontare.

Marathon di Bungie, anch'esso pubblicato da Sony, non avrà questo problema. In un messaggio Discord catturato da VG247, l'account della squadra Marathon ha pubblicato che i giocatori non avranno bisogno di un account PSN quando giocano su PC e Xbox.

Questo potenzialmente apre le porte a molte più persone per divertirsi Marathon quando verrà lanciato. Prima del lancio, avremo una vera e propria rivelazione del gameplay domani, il 12 aprile, insieme a un nuovo streaming da Bungie dopo un lungo periodo di silenzio.