Marathon è stato classificato per l'età per PlayStation 4 e Xbox One

Oggi è la data di lancio di Marathon, che arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Ma ora, utenti attenti di Resetera stanno sottolineando che potrebbe arrivare su più piattaforme e non stiamo parlando di Switch 2.

Il sito ESRB (l'equivalente americano di PEGI) rivela che il gioco è stato "classificato T per Teen dall'ESRB con Sangue Animato, Linguaggio e Violenza" per le piattaforme "Windows PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series." In altre parole, sembra che potrebbe arrivare anche sulle console di generazione precedente.

Al momento della stesura, questo è ancora sul sito, quindi non sappiamo se sia un errore o se Marathon stia effettivamente arrivando sulle console più vecchie. Tuttavia, non è un gioco tecnicamente iper-avanzato, e il precedente titolo di Bungie, Destiny 2, è disponibile per le console più vecchie, quindi non è del tutto irragionevole.

Saresti interessato a Marathon se venisse rilasciato per PlayStation 4 o Xbox One?