Marathon ha appena chiuso il suo Server Slam e i giocatori continuano a trovare segreti nascosti giorni dopo.

HQ

Il nuovo sparatutto di estrazione di Bungie, Marathon, ha appena completato il suo weekend Server Slam, e i giocatori continuano a scoprire segreti anche pochi giorni dopo la sua chiusura. L'utente X AkiAndFam ha trovato una piccola particolarità nel gioco che cambia completamente il formato dell'universo di Marathon. Giocando come l'Assassino, Aki vide una piccola "aragosta" di colore blu; tuttavia, per il suo compagno di squadra che giocava come Triage era rosso e per il terzo compagno che giocava come Destroyer, era verde.

Questo ha sollevato la domanda su quanto profonda sarà la lore del mondo Marathon. Bungie è noto per i suoi interessanti enigmi e ARG, quindi non sarebbe sorprendente se Marathon includesse anche questo. A causa della narrazione basata sulla coscienza delle Pilote Runner, avrebbe senso che i giocatori che le controllano percepiscano Tau Ceti IV in modi diversi a seconda delle Conchiglie che scelgono.

L'utente di TikTok Professor Broman ha persino suggerito che in futuro potrebbe essere necessario che certi gruppi di Guscie vengano usati insieme per sbloccare stanze, risolvere certi enigmi o persino trovare boss nascosti.

Ci sono sei Rinchiusure giocabili in Marathon: Il Distruttore, L'Assassino, Il Triage, Il Ladro, Il Vandalo, Il Ricognitore e infine La Torre. Ogni Guscio è completo con le proprie abilità uniche. Sarà interessante vedere come questi Gusci interagiscono tra loro e percepiscono Tau Ceti IV quando il gioco sarà lanciato completamente il 5 marzo.