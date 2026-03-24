Marathon il direttore del gioco promette che il programma solo del fine settimana di Cryo Archive sarà in discussione

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Anche se molti apprezzeranno senza dubbio che il primo mese di Marathon sia stato pieno zeppo di nuovi contenuti e attività, il fatto che due delle principali attività chiave di endgame si scontrano nei weekend forse non è ottimale per i giocatori, specialmente per chi ha più tempo limitato.

Stiamo parlando ovviamente di Cryo Archive e Ranked, e parlando della prima modalità, dato che il primo weekend dell'attività principale si è concluso, il direttore del gioco Joe Ziegler ha illustrato alcune aree chiave che Bungie tiene sotto stretta traccia.

Per prima cosa, viene menzionata la programmazione della modalità, con Bungie che sta esplorando come renderla applicabile a chi non può giocare nei fine settimana. A peggiorare il punto, si sta parlando di una modalità in solitaria, così che i fan possano entrare senza dover fare la fila di un trio dedicato. Infine, sono state segnalate le subroutine, e questo è un aspetto che sta subendo un cambiamento quasi immediato, poiché in un post successivo, Ziegler spiega che le subroutine otterranno un drop rate del 100% da ogni vault in futuro.

Qualsiasi altro cambiamento, essendo più significativo, richiederà più tempo per essere implementato. Hai giocato a Cryo Archive durante il weekend e cosa ne pensi? Se non siete ancora entrati su Marathon, potete leggere la nostra recensione qui.