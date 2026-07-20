Marathon Il direttore di gioco si dimette, con un sostituto "molto capace" già nominato

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I colpi sembrano continuare ad arrivare per Marathon. Dopo che lo sparatutto estrattivo ha pubblicato numeri di giocatori incredibilmente bassi su Steam (apparentemente la sua piattaforma più popolosa) in occasioni frequenti ultimamente, il gioco sta ora vedendo andarsene anche uno dei suoi nomi più importanti e chiave.

In un post sui social media, il direttore del gioco Joe Ziegler ha annunciato che si dimette dal ruolo e lascia anche Bungie. La natura esatta della partenza non viene menzionata, né c'è una conferma ferma su dove vedremo Ziegler apparire prossimamente, ma ciò che è stato detto è "Andrò verso qualcosa di nuovo, da qualche altra parte, e vi aggiornerò presto su dove e cosa."

Per quanto riguarda Bungie e Marathon, è stato annunciato un direttore di gioco sostituto, il "molto capace" Del Chafe III, che dirigerà il titolo in collaborazione con la direttrice creativa Julia Nardin.

Ziegler condivide la fiducia che la coppia riuscirà a correre Marathon, spiegando: "Entrambi hanno operato con una forte capacità di leadership per il team e sono pronti a guidare Marathon verso il prossimo capitolo con un futuro ancora migliore e più promettente. Sono orgoglioso di loro e sono entusiasta di vederli guidare il futuro di questo piccolo mondo folle che abbiamo creato insieme."

Il team Marathon di Bungie ha anche rilasciato una dichiarazione ringraziando Ziegler per la sua "leadership e i suoi contributi nel corso degli anni", sottolineando che questo cambiamento non influenzerà i suoi piani per "mantenere la trasparenza" e "mantenere viva la conversazione." La prossima tappa è l'aggiornamento di metà stagione 2, ma presto il team inizierà a guardare avanti a "Stagione 3 e al futuro di Marathon."