Marathon introdurrà un test di coda in duo dal 18 marzo

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I fan sono stati piuttosto vocali nel riguardo al fatto che Marathon offrano maggiori opzioni di coda, permettendo ai giocatori di vivere il gioco in modi che vanno oltre il tradizionale formato trio. Una delle opzioni di squadra più richieste sono i duo e la buona notizia è che Bungie è consapevole di questo desiderio e offrirà un periodo di test sperimentale basato sulla modalità già domani, 18 marzo.

Il problema di questa inclusione è che non è una modalità permanente e potrebbe non riflettere il prodotto finale che Bungie aveva in mente, dato che il direttore di gioco Joe Ziegler considera questa un'aggiunta "rogue" al gioco di estrazione.

A tal fine, il formato duo sarà offerto solo su Perimeter per il momento e il test durerà solo due settimane, terminando al massimo alla fine di marzo, con la possibilità di essere interrotto. Potrai anche mettere in coda solo coppie in coppia senza matchmaking di compagni e sarai abbinato solo contro coppie formate. Infine, l'esperienza utente della modalità non è definitiva e "alcune cose saranno un po' sbagliate."

Ziegler continua: "Siamo entusiasti di condurre questo esperimento con tutti voi. In base a ciò che scopriamo, speriamo di espandere le coppie come coda in futuro e volevamo fare questo primo passo prima possibile per capire meglio come influisce sul nostro gioco prima di investire molto più tempo a sviluppare la funzione."

Controllerai la modalità duo di Marathon ?