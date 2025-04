Marathon La closed alpha per PC ha specifiche minime richieste ridicolmente basse

HQ

Marathon di Bungie ha recentemente visto la sua grande rivelazione di gameplay e presto i giocatori saranno in grado di testarlo da soli tramite l'alpha chiusa del gioco. Se ti stavi chiedendo se il tuo PC sarebbe in grado di eseguire l'alpha test di Marathon, non preoccuparti, poiché le specifiche minime sono ridicolmente basse.

Per eseguire Marathon, avrai bisogno di un processore Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 2600, 8 GB di RAM e una GeForce GTX 1050 Ti, Radeon RX 5500 XT, Intel Arc A580 o equivalente come GPU. Ci sono segnalazioni secondo cui sono necessari solo 6 GB di spazio di archiviazione, ma non siamo riusciti a trovare nulla di sostanziale su questo, quindi prendilo con una buona dose di sale.

Poiché la maggior parte delle parti confermate sono vecchie di anni, dovresti essere in grado di dare un'occhiata a Marathon se riesci a entrare nella closed alpha. Non siamo ancora sicuri delle specifiche consigliate, ma ci si aspetterebbe che siano un po' più impegnative. In ogni caso, attraverso queste specifiche minime, Bungie ha abbassato un po' la barriera all'ingresso con Marathon, che teoricamente attirerebbe più giocatori.