Marathon L'attore non capisce perché i gamer "sperano che qualcosa fallisca"

HQ

Elias Toufexis, star di Bungie's Marathon, non capisce come certi giocatori possano passare ore a pregare per la rovina di un titolo. Anche se è d'accordo che le persone votino con il portafoglio e si rifiutino di comprare un gioco se non li interessa, Toufexis non vede perché dovresti andare oltre, creando meme e pubblicando GIF sotto post online per suscitare più odio.

"Ho visto un tizio tipo, non voglio entrare nei dettagli, ma erano tipo, 'Spero che Bungie fallisca a causa dell'ideologia woke leftist.' E io dico: 'Sto lavorando con quattro uomini bianchi e due donne bianche. Non capisco questo. Dove lo prendi?' " Toufexis ha detto a PC Gamer in una recente intervista.

"So che Bungie ha fatto un gioco, Destiny 2, che la gente ha adorato, e poi hanno detto: 'Lo mettiamo in pausa e lavoreremo su Marathon.' La gente si è arrabbiata per questo. Ok, non giocare Marathon. Va bene, parla con il portafoglio, va bene," continuò. Tuttavia, traccia un limite quando sembra che qualcuno stia ossessionandosi dall'odio verso un gioco. "La vita è così breve, amico. Smettila di twittare meme sotto le cose per sei ore," disse Toufexis.

L'odio è diventato sempre più diffuso online negli ultimi anni. Man mano che i giocatori tracciano divisioni tra giochi "woke" e quelli di cui sono disposti a ignorare gli elementi woke, ogni mese o due arriva un nuovo sacco da boxe. Molti giochi live-service finiscono in questo ruolo, perché a causa del generale disinteresse del pubblico, è facile criticare un gioco che potrebbe essere chiuso in pochi mesi. Speriamo che gli atteggiamenti cambino, ma l'odio rimane una presenza costante online per ora.