Marathon le figure dei giocatori aumentano dopo il lancio della modalità PvE Vault Breaker

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Ora che Destiny 2 sta andando come il dodo e Bungie sta mettendo tutte le uova nei cestini di Marathon, i fan dello sviluppatore si trovano davanti a una scelta: passare al tiratore di estrazione o lasciare Bungie indietro per sempre? Bungie è chiaramente consapevole della situazione in cui si trovano molti fan, il che senza dubbio è un fattore che haMarathon portato a favore il percorso PvE, offrendo modalità in cui i giocatori competono solo contro nemici controllati dal computer e non contro altri umani.

Questo è stato introdotto all'inizio di questa settimana quando è arrivata la modalità a tempo limitato Vault Breaker, e chiaramente ha attirato l'attenzione di molti fan, dato che le cifre dei giocatori su Steam per Marathon sono di fatto triplicate il giorno del lancio della modalità.

Secondo SteamDB, il 21 luglio, quando è arrivato Vault Breaker, Marathon ha raggiunto un picco di poco meno di 15.000 giocatori contemporanei su Steam (la piattaforma su cui sembra giocare la maggior parte dei giocatori), il che è un segnale positivo per uno sparatutto di estrazione altrimenti in difficoltà. Il problema principale è che questo picco sembra essere un po' di breve durata, dato che da allora ha raggiunto il picco circa 36 ore dopo con meno di 10.000 giocatori, e la traiettoria sta tornando a scendere.

Quello che è chiaro è che c'è un pubblico disperato per altre esperienze PvE sviluppate da Bungie, ma Marathon sarà questa risposta? Finora sembra improbabile. Forse un nuovo direttore di gioco avrà comunque idee per correggere tutto questo...