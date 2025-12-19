Marathon 's art director lascia Bungie

HQ

Un nuovo anno può significare molte cose. La maggior parte di noi preferisce considerarla un nuovo inizio, ma pochi finiscono con qualcosa di abbastanza significativo da consolidare davvero tutto questo. Joseph Cross, l'ex direttore artistico di Marathon di Bungie, sta entrando nel nuovo anno lasciando il passato alle spalle, poiché ha scelto di lasciare Bungie e Marathon.

Cross lavorava nell'azienda dal 2018, circa quando iniziarono i lavori su Marathon. Fino a poco tempo fa era indicato come Direttore Artistico del Franchise, quando ha rimosso quel titolo dai suoi social media. Questo attirò l'attenzione di Kotaku, e Cross confermò all'outlet che avrebbe lasciato Bungie indietro.

"Sono super orgoglioso del progetto e di ciò che il team ha realizzato negli ultimi sei anni," Cross ha detto, spiegando che è stata una sua scelta lasciare l'azienda. Non sappiamo cosa gli aspetta al momento della scrittura, ma Bungie sembra aspettare un momento decisivo con Marathon.

Il gioco è stato ritardato rispetto al lancio quest'anno e per un po' non sapevamo quando avremmo rivisto Marathon. Recentemente, è riapparso con un lancio a marzo 2026, ma i giocatori restano incerti sul fatto che lo sparatutto di Bungie possa competere nel mercato attuale, soprattutto con un prezzo di 40 dollari.