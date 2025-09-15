Maratona ai Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025 decisa da 3 centimetri

HQ

La maratona maschile dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera di Tokyo 2025 passerà alla storia come una delle maratone più emozionanti di sempre, con uno spettacolare sprint finale tra Alphonce Felix Simbu (33 anni) dalla Tanzania e Amanal Petros (30 anni) dalla Germania. Entrambi hanno ottenuto lo stesso tempo, 2:09:48.

Simbu ha tagliato il traguardo con soli 0,03 secondi di vantaggio su Petros, che è il margine più piccolo di sempre in una maratona dei campionati mondiali, e ha portato alla Tanzania il suo primo titolo mondiale in assoluto, un paese che ha inviato solo due atleti a Tokyo. In precedenza aveva vinto il bronzo nel 2017.

"Dopo il 2017 ho cercato di vincere un'altra medaglia, ma non ci sono riuscito. L'anno scorso Parigi è stata una sfida e quest'anno mi sono detto: farò del mio meglio. Ho fatto diversi tipi di allenamento in diverse condizioni meteorologiche", ha spiegato Alphonce Simbu, aggiungendo che hanno "scritto una nuova storia come paese."Era il mio sogno. Sono in pace. Si tratta di disciplina, allenamento e non mollare mai".

Simbu ha spiegato che a Parigi era difficile con tutte le colline, quindi in Tanzania si è allenato su diverse superfici, attribuendo la differenza al suo allenamento in collina. "Ho avuto molti momenti difficili durante la gara, ma mi sono detto che non avrei mai mollato", ha detto, tramite World Athletics.

Petros è arrivato secondo e l'italiano Iliass Aouani ha vinto il bronzo in 2:09:53. "È stata dura. Ma questo argento mi dà energia e maggiore motivazione per poter vincere competizioni più grandi. Ero così sicuro di vincere, lui (Simbu) mi ha sorpreso. Ha calciato come un matto. Accetto di aver perso oggi, ma domani posso vincere. Oggi è un'esperienza di apprendimento", ha detto Petros, che ha paragonato lo sprint finale a un 100 metri.