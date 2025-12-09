Marc-André ter Stegen convocato dal Barcellona per la prima volta in questa stagione

HQ

Marc-André ter Stegen, il portiere tedesco che ha messo in discussione la leadership del FC Barcelona la scorsa estate nascondendo i risultati medici al club e si è sottoposto a un intervento chirurgico senza consulti, che ha portato il Barça a togliergli la carica di capitano (che il club poi ha ripristinato e firmato una "tregua"), è tornato in rosa per la prima volta in quattro mesi e mezzo, quando era ferito.

Ter Stegen è stato incluso nella convocazione per la partita di martedì contro l'Eintracht Francoforte in Champions League al Camp Nou, una partita che il Barça non può permettersi di perdere se vuole qualificarsi tra i primi 8 della competizione. Ter Stegen è elencato accanto a Joan García e Szczesny, occupando un posto che negli ultimi mesi era stato occupato da Eder Aller, portiere del Barcellona Atlétic, la loro squadra B.

Ter Stegen, però, non giocherà stasera, poiché García è il portiere preferito di Flick, con Szczesny probabilmente come seconda scelta in caso di infortunio. Ci sono state voci secondo cui il club venderà Ter Stegen nel mercato invernale estivo, dato che il trentatreenne vuole restare in forma per ricevere una convocazione per la Coppa del Mondo il prossimo anno, e difficilmente avrà molti minuti di gioco a Barcellona.