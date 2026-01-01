Marc Cucurella reagisce al improvviso licenziamento di Enzo Maresca dal Chelsea

HQ

Il 2026 è iniziato con uno shock per i tifosi del Chelsea e per Enzo Maresca, che è stato licenziato dal club, anche se molti tifosi avevano già voltato le spalle all'allenatore italiano, sentendo fischi e fischi durante il pareggio per 2-2 di martedì contro il Bournemouth.

Maresca è arrivato nel giugno 2024 e, esattamente 18 mesi e due trofei (UEFA Conference League e Club World Cup), i dirigenti del Chelsea ne ebbero abbastanza dopo una serie di risultati deludenti (solo una vittoria nelle ultime cinque partite).

"Con obiettivi chiave ancora in gioco in quattro competizioni, inclusa la qualificazione per la Champions League, Enzo e il club ritengono che un cambiamento dia alla squadra la migliore possibilità di rimettere in carreggiata la stagione", ha dichiarato il club in una fredda dichiarazione la notte di Capodanno.

Una settimana prima, Maresca aveva dichiarato che i giorni successivi alla vittoria per 2-0 contro l'Everton erano "le peggiori 48 ore del suo mandato", indicando che aveva perso il sostegno del club.

Cucurella reagisce alla notizia del licenziamento di Enzo Maresca

Il terzino sinistro spagnolo Marc Cucurella è stato uno dei primi giocatori del Chelsea a reagire alla notizia, scrivendo sui social media "Grazie di tutto, signore, e al suo staff. Per il lavoro e la fiducia del primo giorno, e per i ricordi!", aggiungendo due emoji dei due trofei che aveva vinto con sé.

I tifosi del Chelsea sembrano divisi tra coloro che volevano vedere Maresca andarsene dopo i deludenti risultati, mentre altri ritengono che sia ingiusto. Dopo essere stato terzo solo poche settimane fa, il Chelsea è ora quinto in Premier League, a 15 punti dall'Arsenal. Che ne pensi?