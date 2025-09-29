Marc Marquez conquista la storica corona della rimonta in MotoGP

HQ

Dal dolore al guadagno. Domenica, Marc Marquez ha suggellato il suo ritorno ai vertici della MotoGP a Motegi, ponendo fine a una lunga attesa dalla sua precedente gloria nel campionato. Un tempo temuto di perdere a causa di incidenti, interventi chirurgici e sussurri di ritiro, lo spagnolo ha trasformato la sua carriera a bordo di una Ducati che un tempo era la sua rivale più agguerrita. Con questa nuova corona, si unisce alle leggende di questo sport, eguagliando il bottino dell'avversario di lunga data Valentino Rossi. Il suo trionfo è stato costruito non solo sulla velocità ma anche sulla resilienza, rimbalzando da anni nell'ombra per dominare ancora una volta la griglia. "Sono in pace con me stesso. È stata la sfida più difficile della mia carriera. Sono arrivato in MotoGP e ho vinto subito", ha detto Marquez dopo il traguardo di Motegi. "Ma poi, dalla gloria, ero nel momento più profondo (più basso) della mia carriera con molti infortuni. Ma non ho mai mollato!" Cosa ne pensate? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!