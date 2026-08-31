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Marc Márquez è a meno di 20 punti da un'altra incredibile rimonta in MotoGP
Márquez ha realizzato un perfetto Gran Premio d'Aragona e ha superato Marco Bezzecchi nella classifica generale. Martín rimane leader.
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Marc Márquez lo sta facendo di nuovo: la sua vittoria al GP d'Aragona di domenica, la sua quarta nelle ultime sei gare, lo porta secondo nella classifica MotoGP, superando Marco Bezzecchi, che sembrava favorito all'inizio della stagione, e a 19 punti dal leader Jorge Martín.
Il nove volte campione del mondo ha vinto tutti i 37 punti nel weekend (ha vinto la gara sprint e il Gran Premio) nonostante non abbia ottenuto la pole position, e Martín ha concluso quinto nel GP. Nonostante gli infortuni, è possibile un ritorno?
Classifica MotoGP 2026 dopo il GP d'Aragona
- Jorge Martín — 256 punti
- Marc Márquez — 237 punti
- Marco Bezzecchi — 232 punti
- Fabio Di Giannantonio — 208 punti
- Ai Ogura — 203 punti
- Pedro Acosta — 189 punti
- Raúl Fernández — 186 punti
- Francesco Bagnaia — 143 punti
- Álex Márquez — 128 punti
- Fermín Aldeguer — 90 punti
Successivamente, tra due settimane sarà il GP di San Marino, il 13 settembre, la prima delle ultime sette gare fino alla fine della stagione MotoGP in Qatar, sul circuito di Losail, l'8 novembre.