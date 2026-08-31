Marc Márquez è a meno di 20 punti da un'altra incredibile rimonta in MotoGP

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Marc Márquez lo sta facendo di nuovo: la sua vittoria al GP d'Aragona di domenica, la sua quarta nelle ultime sei gare, lo porta secondo nella classifica MotoGP, superando Marco Bezzecchi, che sembrava favorito all'inizio della stagione, e a 19 punti dal leader Jorge Martín.

Il nove volte campione del mondo ha vinto tutti i 37 punti nel weekend (ha vinto la gara sprint e il Gran Premio) nonostante non abbia ottenuto la pole position, e Martín ha concluso quinto nel GP. Nonostante gli infortuni, è possibile un ritorno?

Classifica MotoGP 2026 dopo il GP d'Aragona



Jorge Martín — 256 punti

Marc Márquez — 237 punti

Marco Bezzecchi — 232 punti

Fabio Di Giannantonio — 208 punti

Ai Ogura — 203 punti

Pedro Acosta — 189 punti

Raúl Fernández — 186 punti

Francesco Bagnaia — 143 punti

Álex Márquez — 128 punti

Fermín Aldeguer — 90 punti



Successivamente, tra due settimane sarà il GP di San Marino, il 13 settembre, la prima delle ultime sette gare fino alla fine della stagione MotoGP in Qatar, sul circuito di Losail, l'8 novembre.