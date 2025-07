Marc Márquez è concentrato solo sul fatto di essere di nuovo campione del mondo, "non importa dei record"

HQ

Il campionato MotoGP è proseguito lo scorso fine settimana con il GP della Repubblica Ceca, che si è concluso anche per gran parte dell'estate: la competizione non tornerà prima del 15-17 agosto in Austria. Non sorprende che Marc Márquez abbia vinto la gara, estendendo il suo dominio in campionato, con 381 punti, 120 in più del suo prossimo inseguitore (e fratello minore) Álex Márquez. Jorge Martín, al suo ritorno dopo i suoi molteplici incidenti, è arrivato settimo e ha vinto i suoi primi nove punti del campionato.

La vittoria di Márquez è notevole perché è diventato il primo pilota Ducati a vincere cinque Gran Premi di fila. Con altre dieci gare da disputare, avendo vinto otto degli ultimi 12 Gran Premi e conquistando 11 vittorie in volata, potrebbe ancora rivendicare altri record quest'anno. Tuttavia, il pilota 32enne, dice di essere concentrato solo su una cosa.

"Per me, la priorità principale e l'unica priorità è vincere il campionato. E ora, cerco sempre di parlare onestamente. Ho 10 gare in cui devo mantenere la stessa mentalità, in cui la squadra deve mantenere lo stesso sprint e cercare di fare il massimo", ha detto Márquez. "Ma i registri, non mi interessano. Voglio solo essere di nuovo campione del mondo" (via Motorsport).

La brillante stagione di Márquez arriva cinque anni dopo un infortunio che ha messo fine alla sua carriera, con molti che pensavano che non si sarebbe mai ripreso. Ma dopo una grande rimonta lo scorso anno, chiudendo terzo, non ha lasciato scelta a nessun rivale, in primis al suo compagno di squadra Ducati Pecco Bagnaia, che non riesce a scrollarsi di dosso la frustrazione per la sua moto...