Marc Márquez salterà il resto della stagione MotoGP per concentrarsi sulla guarigione dall'incidente

HQ

Marc Márquez (Ducati Corse) non tornerà in questa stagione dopo l'incidente al Gran Premio d'Indonesia all'inizio di questo mese, e si concentrerà invece sul suo recupero per la prossima stagione. La decisione deluderà sicuramente i tifosi che almeno si aspettavano di vederlo al finale di stagione a Valencia e festeggiare il suo titolo mondiale. Márquez ha vinto il campionato 2025, il Gran Premio prima del suo incidente, grazie a un enorme vantaggio di punti su Álex Márquez (suo fratello e attuale viceclassificato).

Inizialmente, al pilota spagnolo è stato detto di riposare in modo che la sua spalla sbandasse, ma non ha funzionato e ha subito un intervento chirurgico. L'incidente è stato causato da Marco Bezzecchi, che ha ammesso la colpa.

L'équipe medica che sta monitorando il suo recupero ha confermato che l'evoluzione clinica della frattura coracoidea e della lesione del legamento è positiva e sta procedendo normalmente, ma dovrà trascorrere quattro settimane con il braccio completamente immobilizzato, quindi non potrà tornare alla competizione quest'anno.

"Analizzando l'intera situazione, riteniamo che la linea d'azione più appropriata, intelligente e coerente sia quella di rispettare i tempi biologici dell'infortunio, anche se ciò significa che non sarò più in grado di correre in questa stagione o partecipare alla sessione di test", ha detto Márquez.

"Sappiamo che ci aspetta un inverno difficile, con tanto lavoro, per recuperare i muscoli al 100% ed essere pronto per il 2026. Questo non deve oscurare o farci dimenticare il grande traguardo raggiunto quest'anno: tornare Campioni del Mondo, e presto lo festeggeremo tutti insieme. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi gentili, a Ducati e a tutti gli sponsor per il loro sostegno e comprensione".

Per saperne di più: Carlos Sainz considera Marc Márquez l'Ayrton Senna della MotoGP: "Vivere nel presente, non ce ne rendiamo conto"