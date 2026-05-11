Marc Márquez si sottopone a due interventi chirurgici e punta a tornare per il Gran Premio d'Italia alla fine di maggio

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Marc Márquez sta vedendo come le sue possibilità di difendere il titolo MotoGP stiano crollando weekend dopo weekend, e ora la sua lotta per questa stagione potrebbe tornare a essere competitiva dopo non essere riuscito a raggiungere alcun podio dopo cinque gare finora... e un incidente sabato, che lo costringe a sottoporsi a un intervento chirurgico e a saltare il Gran Premio di Catalogna il prossimo weekend.

Marc Márquez è stato operato domenica, fratturandosi il piede, e contemporaneamente è stato operato per un precedente infortunio alla spalla. Márquez aveva programmato di sottoporsi a quell'intervento dopo il GP di Catalogna il prossimo weekend, ma poiché avrebbe saltato quella gara, ha scelto di sottoporsi a entrambi gli interventi contemporaneamente.

Entrambi gli interventi sono stati un successo: il team medico ha stabilizzato la frattura al quinto metatarso del piede destro e poi ha rimosso due viti e un frammento osseo di un precedente intervento Latarjet (nel dicembre 2019) che si era spostato, comprimendo il nervo radiale della spalla, causando nuovamente dolore dopo l'incidente al Gran Premio d'Indonesia di ottobre 2025, che aveva interrotto prematuramente la sua stagione (dopo essere stato incoronato campione).

Marc Márquez punta a tornare in forma per il Gran Premio d'Italia dal 29 al 31 maggio.

Classifica MotoGP dopo il GP di Francia

Marco Bezzecchi guida con 128 punti, ma ha ceduto terreno a Jorge Martín, con 127 punti dopo la sua doppietta a Le Mans. I due migliori successivi sono molto indietro, con i due successivi molto indietro, con Fabio Di Giannantonio terzo con 84 punti e Pedro Acosta con 83 punti, e Ai Ogura quinto con 67 punti, dopo essere diventato il primo giapponese a vincere un podio in 14 anni.

Raúl Fernández è sesto con 62 punti, seguito dai fratelli Márquez: Marc settimo con 57 punti e Álex Márquez con 55 punti, nonostante un podio e una vittoria al Gran Premio di Spagna a Jerez.