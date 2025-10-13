Marc Márquez si sottopone a un intervento chirurgico dopo che l'infortunio alla spalla ha mostrato insufficienti segni di stabilizzazione

HQ

Il campione della MotoGP Marc Márquez ha avuto un incidente e si è infortunato nel primo Gran Premio dopo aver conquistato il suo settimo titolo di Campione del Mondo MotoGP (il primo dal 2019, dopo una serie di infortuni che hanno quasi posto fine alla carriera all'inizio degli anni 2020), nono titolo mondiale assoluto. Dopo essersi scontrato con Marco Bezzecchi, ha subito un infortunio alla spalla e inizialmente i medici hanno optato per evitare l'intervento chirurgico, sperando che guarisse da solo con la spalla immobolizzata.

Tuttavia, il suo team Ducati Lenovo ha annunciato lunedì che il 32enne pilota non mostrava sufficienti segni di stabilizzazione e si è sottoposto con successo a un intervento chirurgico a Madrid. "Visto il rischio di instabilità residua, si è deciso di procedere con la stabilizzazione chirurgica e la riparazione dei legamenti acromioclavicolari".

Non hanno fornito una nuova data stimata per il recupero, ma si aspettano comunque che Márquez sarà disponibile per il finale di stagione a Valencia, dal 14 al 16 novembre, dove potrà festeggiare il suo titolo con il pubblico locale.

Questo fine settimana, la competizione torna per due settimane consecutive in Australia (19 ottobre) e Malesia (26 ottobre).