Marc Márquez spera di ritardare il suo titolo MotoGP per il bene di suo fratello

La stagione della MotoGP continua questo fine settimana con due Gran Premi di fila. E quest'anno abbiamo avuto una delle prestazioni più dominanti di sempre in MotoGP con Marc Márquez che ha vinto weekend dopo weekend (ha vinto le ultime sette gare). Sta per conquistare il suo settimo titolo di Campione del Mondo in MotoGP, anni dopo quella che sembrava essere la sua fine a causa di infortuni. Solo il fratello ritarda l'inevitabile trionfo, ma con un distacco enorme, 175 punti.

La stagione è iniziata lasciando intendere che avremmo potuto avere un duello fraterno tra Marc Márquez (Ducati) e Álex Márquez (Gresini), ma mentre Marc ha rallentato molto raramente, le prestazioni di Alex sono diminuite dopo l'infortunio di giugno, fuori dai primi cinque nelle ultime quattro gare.

Se Márquez riuscirà a vincere questo fine settimana al Gran Premio di Catalogna e farà altrettanto bene al Gran Premio di San Marino, potrebbe essere matematicamente campione per allora. Tuttavia, Marc preferisce aspettare di più.

"Spero di avere il 'ballo del titolo' il prima possibile, ma vorrei averlo in Giappone o in Indonesia perché se lo avrò a Misano, significherebbe che mio fratello ha avuto un weekend disastroso qui in Catalogna", ha detto Marc (via Motorsport). "Se rimango concentrato, è questione di tempo. Ma in questo caso preferisco un buon weekend per mio fratello al 'match ball' di Misano".