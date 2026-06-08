Marc Márquez vince il 100º Gran Premio MotoGP in Ungheria e torna nella top 5

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Marc Márquez è tornato, con una doppia vittoria al MotoGP ungherese. Il campione in carica MotoGP e sette volte campione del mondo MotoGP, nove in totale, ha vinto il suo centesimo Gran Premio domenica, con un weekend perfetto al circuito di Balaton Park: gara sprint, pole position e vittoria in Gran Premio, anche se il duello è stato combattuto con Pedro Acosta, che ha chiuso a soli 1.343 secondi di distanza da Marc.

Marco Bezzecchi non ha aggiunto punti ma guida comunque il campionato con 180 punti dopo quattro vittorie, mentre Jorge Martín è solo 20 punti dietro. Nessuno dei due concluse la gara: la Aprilia di Martín ebbe un problema tecnico e cadde nella prima curva, portando con sé altri quattro piloti, incluso il compagno di squadra Bezzecchi. Il Controllo Gara ha mostrato la bandiera gialla e ha deciso di non fermare la gara; l'incidente non ha causato feriti, ma solo Fabio Di Giannantonio è riuscito a rientrare in gara e concludere.

Questo aiuta i loro inseguitori Di Giannantonio (138 punti), Acosta (132) e Márquez (108) a ridurre il distacco con Bezzecchi e Martín, e con Márquez tra i primi cinque, a 72 punti dal leader, qualcuno può davvero escluderlo dal campionato?