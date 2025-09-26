Marc Márquez vincerà la MotoGP 2025 e torna il solito dibattito: sette o nove Campionati del Mondo?

HQ

Mentre Marc Márquez si avvicina al titolo del Campionato MotoGP 2025, è riemerso un vecchio dibattito: quanti titoli mondiali possiede? In Giappone questo fine settimana gli basta segnare tre punti in più di Álex Márquez per essere Campione del Mondo 2025, diventando nove volte Campione del Mondo... o sarà un sette volte campione del mondo?

La teoria è semplice. Marc Márquez ha vinto sei Campionati del Mondo in MotoGP (la massima categoria motociclistica, quella che prima era conosciuta come 500cc), nel 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019. Domenica potrebbe vincere il suo settimo. Ma prima di allora, ha vinto il Campionato del Mondo Moto2, nel 2012, e il Campionato del Mondo 125cc nel 2010 (quello che ora è noto come Moto3).

La polemica arriva su quale numero la MotoGP festeggerà il suo titolo mondiale. Nove, o sette? Secondo quanto riferito da fonti della MotoGP a El Periodico de Catalunya (via Motorsport), il campionato inizierà a contare solo i titoli MotoGP, invece che le altre categorie. "Quello che festeggeremo a Motegi se Márquez vincerà il campionato sarà il suo settimo titolo mondiale MotoGP. Ciò significa anche che abbiamo iniziato a usare 'MotoGP' invece di 'classe regina' o 500cc/MotoGP."

Questa decisione, presa alla fine dello scorso anno, fa parte della trasformazione del marchio MotoGP, ora di proprietà dei proprietari di F1 Liberty Media, che spera di aumentare il valore del marchio e raggiungere un nuovo pubblico. In questo senso, sarebbe più confuso dire che Márquez è un nove volte campione del mondo.

Avrebbe quindi raggiunto Valentino Rossi (che ha vinto anche sette Campionati del Mondo in MotoGP e due nelle categorie inferiori). Se vince, indosserà abiti speciali che mettono in risalto i suoi sette titoli, anche se tecnicamente ne ha nove...