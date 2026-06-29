Marco Bezzecchi dimessa dall'ospedale dopo un terribile incidente al GP degli Olandesi

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Il pilota MotoGP Marco Bezzecchi di Aprilia Racing ha subito una caduta drammatica al GP d'Olanda, scivolando di diversi metri mentre perde l'equilibrio della moto nel solo quarto giro, mentre lottava con Marc Márquez. Il pilota italiano è stato immediatamente portato in ospedale per controlli medici, ma sembrava stare bene ed è stato cosciente in tutto il tempo.

Aprilia Racing ha poi confermato che, dopo TAC ed esami radiologici in ospedale, non sono stati trovati feriti, Bezzecchi è stato dimesso dall'ospedale e si è recato in Italia lo stesso giorno.

Senza Bezzecchi, per la seconda gara consecutiva che non termina, il suo compagno di squadra in Aprilia Jorge Martín è diventato il nuovo leader in MotoGP, con sette punti in più su Bezzecchi, mentre Ai Ogura della Trackhouse (il team satellite di Aprilia) è arrivato in testa, diventando il primo giapponese a vincere una gara in MotoGP dal 2004.

Bezzecchi ha lasciato i Paesi Bassi con la paura dell'incidente e la frustrazione per non essere riuscito a trasformare il risultato in punti per il secondo weekend consecutivo, ma la notizia principale è che sarà in forma prima della prossima gara del campionato, il GP di Germania al Sachsenring il 12 luglio.