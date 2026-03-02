Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, grandi vincitori del primo Gran Premio Moto dell'anno
Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio di Thailandia, ma Pedro Acosta guida la classifica dopo un impressionante ritorno.
La prima gara MotoGP della stagione si è conclusa con un'altra corsa dominante di Marco Bezzecchi, che ora ha vinto tre Gran Premi consecutivi (contando il GP del Portogallo e di Valencia della scorsa stagione), concludendo con oltre cinque secondi di vantaggio su Pedro Acosta nel Gran Premio di Thailandia.
Tuttavia, è Pedro Acosta a guidare la classifica dopo una gara, grazie alla sua migliore resistenza nelle gare sprint e al suo ritorno, dal sesto al secondo posto, nella gara di domenica al Chang International Circuit di Buriram. Raúl Fernández è arrivato terzo e Jorge Martín, ripreso dalla serie di infortuni della scorsa stagione, è arrivato quarto nel primo MotoGP senza una Ducati sul podio dal GP di Gran Bretagna del 2021, dopo 89 gare.
Marc Márquez, campione dello scorso anno, ha ottenuto solo 9 punti nella gara sprint, mentre il secondo classificato dello scorso anno Álex Márquez è caduto e inizia la stagione MotoGP 2026 con 0 punti.
Il MotoGP prosegue tra due settimane, con il GP del Brasile il 22 marzo.