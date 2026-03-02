Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, grandi vincitori del primo Gran Premio Moto dell'anno

HQ

La prima gara MotoGP della stagione si è conclusa con un'altra corsa dominante di Marco Bezzecchi, che ora ha vinto tre Gran Premi consecutivi (contando il GP del Portogallo e di Valencia della scorsa stagione), concludendo con oltre cinque secondi di vantaggio su Pedro Acosta nel Gran Premio di Thailandia.

Tuttavia, è Pedro Acosta a guidare la classifica dopo una gara, grazie alla sua migliore resistenza nelle gare sprint e al suo ritorno, dal sesto al secondo posto, nella gara di domenica al Chang International Circuit di Buriram. Raúl Fernández è arrivato terzo e Jorge Martín, ripreso dalla serie di infortuni della scorsa stagione, è arrivato quarto nel primo MotoGP senza una Ducati sul podio dal GP di Gran Bretagna del 2021, dopo 89 gare.

Marc Márquez, campione dello scorso anno, ha ottenuto solo 9 punti nella gara sprint, mentre il secondo classificato dello scorso anno Álex Márquez è caduto e inizia la stagione MotoGP 2026 con 0 punti.

Il MotoGP prosegue tra due settimane, con il GP del Brasile il 22 marzo.