Marco Bezzecchi realizza il sogno di vincere il GP d'Italia, estende la leadership in MotoGP

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Marco Bezzecchi continua a guidare il Campionato MotoGP con la prima vittoria di sempre al Gran Premio d'Italia. Il pilota Aprilia ha ottenuto la sua quarta vittoria nel Campionato del Mondo MotoGP in questa stagione, battendo il compagno di squadra Jorge Martín di 3,5 secondi e portando il vantaggio in classifica a 173 punti. Per Bezzecchi, vincere in Italia era un sogno che si avverava.

Pecco Bagnaia, vincitore di tre edizioni del GP d'Italia (2022-24), che non vince un Gran Premio dal Gran Premio del Giappone di settembre 2025, ha ottenuto un secondo terzo posto consecutivo dopo il Gran Premio di Catalogha, impedendo una tripletta Aprilia battendo il giapponese Oi Ogura nell'ultimo giro.

Marc Márquez, rientrato dall'infortunio, ha chiuso quinto nella gara sprint e settimo nella gara di domenica, confermando che si sta riprendendo bene anche se potrebbe aver rinunciato a qualsiasi possibilità di lottare per mantenere il titolo dell'anno scorso.

Il campionato MotoGP prosegue senza sosta, con il GP d'Ungheria dal 5 al 7 giugno.