Marco Bezzecchi vince la quinta gara MotoGP consecutiva, guidando il campionato con quattro punti di vantaggio

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Marco Bezzecchi di Aprilia Racing si presenta come favorito per MotoGP 2026, dopo aver vinto le prime tre gare della stagione 2026, incluso il Gran Premio degli Stati Uniti al Circuit of the Americas. È la prima volta che lo stesso pilota vince le prime tre gare della stagione dal 2014 di Marc Márquez.

Aggiungendole alle ultime due nel 2025, sono ormai cinque vittorie consecutive per l'italiano ventisette, che fino ad ora non aveva mai vinto più di tre gare in una singola stagione, e il suo miglior risultato in una stagione è stato il terzo posto.

Jorge Martín, campione del mondo nel 2024, è arrivato secondo, ma è solo a quattro punti dall'italiano in classifica dopo aver vinto la gara sprint, la sua prima vittoria dal 2024 e dopo la lunga serie di infortuni della scorsa stagione. Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), vincitore lo scorso anno, è salito dall'undicesimo al quinto posto dopo aver dovuto rispettare una penalità per il lungo giro per l'incidente con Di Giannantonio nella gara sprint.

Classifica MotoGP 2026 dopo USA (tre gare)



Marco Bezzecchi - 81 punti

Jorge Martín - 77 punti

Pedro Acosta - 60 punti

Fabio Di Giannantonio - 50 punti

Marc Márquez - 45 punti



La stagione MotoGP ora si fermerà per quasi un mese, tornando il 26 aprile al Gran Premio di Spagna.