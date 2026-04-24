Marco Trungelliti reagisce agli insulti razzisti e irrispettosi durante la partita del Madrid Open contro Dani Mérida

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Marco Trungelliti, tennista argentino di 36 anni, ha commentato la partita del primo turno del Madrid Open che ha perso contro Dani Mérida giovedì al Madrid Open, una partita emozionante in cui Mérida ha vinto il primo set 6-4, poi Trungelliti il secondo 6-1, e il terzo set si è deciso in un tie-break teso, terminato 7(8)-6(6), dopo che Mérida ha salvato due match point, rompendo il servizio per andare al tie-break, dove lo spagnolo ha salvato anche quattro match point.

Il comprensibile sostegno locale al ventunenne Mérida, numero 1 al mondo, che ha recentemente raggiunto la sua prima ATP Final a Bucarest, si è trasformato in mancanza di rispetto quando i tifosi locali di Madrid fischiarono Trungelliti, fischiandolo e facendo suoni per distrarlo. Trungelliti affrontò il pubblico, il che non fece che aumentare tensioni e fischi, e a un certo punto, verso la fine del terzo set, si sedette e rifiutò di continuare a giocare finché non avessero fatto qualcosa.

Venerdì, su Instagram, il giocatore argentino ha pubblicato una storia in cui parlava brevemente della partita. "Per concludere con la questione di ieri sera. È stato vergognoso? Sì. È stato razzista? Sì. Mancanza di rispetto fin dall'inizio? Sì. Hanno fatto qualcosa a riguardo? Non molto. Mi importa? No".