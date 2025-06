Marcos Acuña insegue Dumfries alla fine di Inter-River Plate 2-0 in una scena imbarazzante derisa online

HQ

Il River Plate è stato eliminato dalla Coppa del Mondo per Club, dopo una sconfitta per 2-0 contro l'Inter. Un risultato del genere sarebbe stato sufficiente, ma il Monterrey ha battuto il club giapponese Urawa Reds per 4-0, lasciando fuori dalla competizione i giganti argentini di Buenos Aires. Anche un 1-1 non avrebbe funzionato. E la partita si è conclusa con polemiche, con una rissa alla fine tra Marcos Acuña e Denzel Dumfries.

La faida tra i due giocatori risale alla Coppa del Mondo 2022, quando Dumfries, che giocava per l'Olanda, ha commesso un fallo su Acuña che è stato punito con un rigore e poi un secondo gol dall'Argentina. Le tensioni erano alte tra i giocatori, con alcuni giocatori argentini che prendevano in giro gli olandesi di allora (come riportato dal quotidiano argentino La Nación) e quel risentimento è stato portato avanti per tre anni, esplodendo alla Coppa del Mondo per Club quando le carte in tavola si sono ribaltate ed è stato Dumfries, con il club italiano, quello che ha eliminato gli argentini.

Al fischio finale, Acuña ha inseguito Dumfries, che è scappato negli spogliatoi, senza fermarsi a festeggiare. I compagni di squadra di Acuña al River Plate e persino una guardia di sicurezza hanno dovuto fermarlo, altrimenti sarebbe potuta finire molto peggio. La scena, con un effetto un po' comico, è stata oggetto di meme online, molti dei quali ridevano della bassa statura di Acuña (1,72 m, 5,80 piedi) rispetto a Dumfries (1,88 m, 5,97 piedi).

"Il River Plate è uscito dalla Coppa del Mondo per Club nel peggiore dei modi. Non solo non sono riusciti a eguagliare la potenza italiana, ma non sono nemmeno riusciti a imparare a perdere", ha detto l'outlet argentino, imbarazzato dall'atteggiamento del giocatore "millonario ".