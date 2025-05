Marcus Ericsson squalificato dalla 500 Miglia di Indianapolis per modifiche legali, scende dal secondo al 31° posto

HQ

Tre piloti della IndyCar sono stati penalizzati per modifiche illegali e i loro risultati nella Indy 500 sono stati sommersi. Tra questi, il pilota svedese Marcus Ericsson, che corre per l'Andretti Global, che ha vinto la prestigiosa gara nel 2022 ma è arrivato secondo nel 2025, dopo che Álex Palou lo ha superato per soli 0,6822 secondi, diventando il primo spagnolo a vincere la gara.

Dal secondo posto al 31esimo: è questa la penalità di Ericsson per aver apportato modifiche illegali alle coperture del proprio Energy Management System, come spiegato da IndyCar in un comunicato. Le immagini di Ericsson che piange dopo aver perso la gara sono diventate virali. Sarebbe stato molto peggio se avesse perso il primo posto per questo...

Anche il suo compagno di squadra Andretti Kyle Kirkwood ha ricevuto la stessa penalità e scende dal sesto posto al 32. Anche il pilota britannico Callum Ilott della Prema Racing è sceso dal 12° al 33° posto, l'ultimo in campo perché la sua auto non ha soddisfatto l'altezza minima della pedana e le specifiche di posizione.

David Malukas di A.J. Foyt Racing conquista ora il secondo posto, con il messicano Pato O'Ward di Arrow McLaren che sale sul podio della 500 Miglia di Indianapolis 2025, disputata domenica.