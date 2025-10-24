Marcus Rashford dice di voler rimanere al Barcellona dopo il prestito dal Manchester United

HQ

Marcus Rashford ha detto di voler rimanere a Barcellona dopo la scadenza del suo attuale contratto, che inizialmente dura solo un anno, poiché l'attaccante è stato prestato dal Manchester United. "Oh sì, di sicuro", ha detto Rashford quando gli è stato chiesto se voleva rimanere al Barcellona. "Mi sto godendo questa squadra di calcio e penso che per chiunque ami il calcio, il Barcellona sia uno dei club chiave nella storia del calcio. Per un giocatore è un onore", ha detto Rashford, in un'intervista a ESPN.

Rashford ha ammesso di aver bisogno di un cambiamento dopo aver trascorso tutta la sua carriera, da quando era un bambino, al Manchester United. L'attaccante era caduto sotto la guida di Ruben Amorim, ma a Barcellona ha prosperato, segnando spesso gol della vittoria. È stato anche un po' fortunato, poiché i principali attaccanti della squadra, Lamine Yamal, Raphinha e Robert Lewandowski, hanno subito una serie di infortuni, che hanno dato a Rashford più possibilità di brillare.

"La gente lo dimentica, ma 24 anni, 23 anni della mia vita sono stati con il Manchester United. Quindi a volte hai solo bisogno di un cambiamento. Penso che forse questo è il mio caso e sì, mi sto godendo tutto."

Rashford ha anche elogiato i suoi compagni di squadra, in particolare Yamal e Pedri. "Sapevo che era bravo prima di giocare con lui. Ma giocare con lui tutti i giorni è incredibile", ha detto del centrocampista.

Rashford ha attualmente ancora un contratto con il Manchester United fino al 2028, ma è probabile che il Barça negozierà con la squadra inglese per un trasferimento permanente in estate. Sarebbe un caso simile a quello di Antony, l'attaccante brasiliano che è stato visto come una delusione al Manchester United, ma è stato ceduto in prestito alla Liga (al Betis) e successivamente completamente trasferito, rivitalizzando la sua carriera.