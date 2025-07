Marcus Rashford si unisce all'FC Barcelona in prestito dal Manchester United

HQ

L'FC Barcelona sta cercando di ingaggiare un nuovo attaccante. La loro prima priorità era Nico Williams, il giovane giocatore dell'Athletic Club, amico di Lamine Yamal e compagno di squadra nella nazionale spagnola, ma dopo dure contrattazioni, il club basco lo ha trattenuto, con un nuovo contratto fino al 2035, anche se pochi credono che lo rispetterà nella sua interezza. Poi, hanno provato a ingaggiare Luis Díaz dal Liverpool, ma i campioni della Premier League hanno chiesto un prezzo che il Barça non è riuscito a raggiungere.

Ora, una terza opzione, più economica, sembra chiusa: Marcus Rashford, del Manchester United. L'attaccante inglese, che ha trascorso tutta la sua carriera al Manchester United, è stato ceduto in prestito all'Aston Villa nella seconda metà della scorsa stagione e il club non intende tenerlo per il futuro.

FC Barcelona e Manchester United hanno raggiunto un accordo di prestito: un prestito di 12 mesi, con opzione di riscatto. Il club inglese valuta il giocatore in 35 milioni di euro, 30 milioni di sterline.

Sebbene non sia stato fatto alcun annuncio ufficiale, sono state pubblicate le immagini del giocatore all'aeroporto di Barcellona e l'accordo è stato rapidamente concluso durante il fine settimana. Con lo United, Rashford ha vinto due FA Cup e due EFL Cup, oltre alla UEFA Europa League 2017. Tuttavia, lo United è in forte calo in Premier League e Rashford non si adatta ai piani di Ruben Amorim.