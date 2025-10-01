Margot Robbie ancora coinvolta nel nuovo film Pirates of the Caribbean

HQ

Jerry Bruckheimer ha confermato che un nuovo script è ancora in fase di sviluppo per il prossimo Pirates of the Caribbean 6. Il produttore del franchise marittimo ha anche confermato che Margot Robbie - inizialmente legata a una sceneggiatura diversa per il revival della serie - è ancora a bordo con qualsiasi versione del film arrivi.

"Se non lo abbiamo sulla pagina, non finirà sullo schermo", Bruckheimer ha detto a TheWrap. "Avevamo due sceneggiature a un certo punto, e poi una è stata abbandonata e siamo andati con l'altra".

Bruckheimer ha anche parlato del ritorno di National Treasure, affermando che il team dietro National Treasure 3 si sta "avvicinando" a dare vita al film. L'intenzione è quella di riportare Nic Cage per il sequel.

Per quanto riguarda Pirates of the Caribbean, sembra che ci siano ancora dei mari in tempesta, ma l'intento è ancora lì per noi di tornare ancora una volta sull'isola di Tortuga.