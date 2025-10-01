Margot Robbie ancora coinvolta nel nuovo film Pirates of the Caribbean
Una sceneggiatura sta venendo insieme per il sequel in stallo, in cui Robbie avrebbe dovuto inizialmente recitare.
Jerry Bruckheimer ha confermato che un nuovo script è ancora in fase di sviluppo per il prossimo Pirates of the Caribbean 6. Il produttore del franchise marittimo ha anche confermato che Margot Robbie - inizialmente legata a una sceneggiatura diversa per il revival della serie - è ancora a bordo con qualsiasi versione del film arrivi.
"Se non lo abbiamo sulla pagina, non finirà sullo schermo", Bruckheimer ha detto a TheWrap. "Avevamo due sceneggiature a un certo punto, e poi una è stata abbandonata e siamo andati con l'altra".
Bruckheimer ha anche parlato del ritorno di National Treasure, affermando che il team dietro National Treasure 3 si sta "avvicinando" a dare vita al film. L'intenzione è quella di riportare Nic Cage per il sequel.
Per quanto riguarda Pirates of the Caribbean, sembra che ci siano ancora dei mari in tempesta, ma l'intento è ancora lì per noi di tornare ancora una volta sull'isola di Tortuga.