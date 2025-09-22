Margot Robbie e Colin Farrell A Big Bold Beautiful Journey flop con soli 8 milioni di dollari al botteghino

HQ

A quanto pare, la gente non si sente davvero una commedia romantica autunnale, dato che A Big Bold Beautiful Journey di Colin Farrell e Margot Robbie non è riuscito ad attirare nessuno al botteghino lo scorso fine settimana. Nonostante il cast e la premessa interessante, i critici hanno fatto a pezzi il film prima dell'uscita, e anche se non è stato visto come il peggior film del 2025 con un ampio margine, sembra che l'attrazione semplicemente non fosse lì per gli spettatori.

Invece di guardare A Big Bold Beautiful Journey, le persone si sono sedute ancora una volta per guardare l'ultimo film di Demon Slayer. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle ha ora raggiunto i 555 milioni di dollari a livello globale, secondo Deadline, ed è diventato il film anime con il maggior incasso di sempre e il più grande film giapponese di tutti i tempi a livello globale.

Queste sono due grandi vittorie per un genere che in precedenza era visto come molto di nicchia. Demon Slayer continua a dimostrarsi un successo mondiale, ma non ha eguagliato il successo del suo predecessore in Giappone. Infinity Castle è a 34 miliardi di yen, mentre l'ultimo film, Mugen Train, ha raggiunto i 41 miliardi. Tuttavia, c'è ancora tempo per Infinity Castle di prendere quel posto.