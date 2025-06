Margot Robbie e Colin Farrell insieme per A Big Bold Beautiful Journey

Due dei più grandi avversari di Batman sono presto pronti a intraprendere un viaggio alla scoperta di sé e della riflessione come mai prima d'ora insieme. Bene... Una specie di. La stessaHarley Quinn, Margot Robbie, eThe Penguin Colin Farrell stanno collaborando per il film drammatico d'avventura A Big Bold Beautiful Journey, un film che ruota attorno a due sconosciuti mentre scavano nel loro passato ed esplorano come la vita li ha portati dove sono oggi.

La sinossi della trama del film, emozionante e stravagante, aggiunge un po' di colore in più a questa insolita premessa narrativa: "E se potessi aprire una porta e attraversarla per rivivere un momento decisivo del tuo passato? Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) sono sconosciuti single che si incontrano al matrimonio di un amico comune e presto, attraverso un sorprendente scherzo del destino, si ritrovano in A Big Bold Beautiful Journey - un'avventura divertente, fantastica e travolgente insieme in cui riescono a rivivere momenti importanti dei loro rispettivi passati, illuminando come sono arrivati dove sono nel presente... e possibilmente avere la possibilità di cambiare il loro futuro".

A Big Bold Beautiful Journey è diretto da Kogonada utilizzando una sceneggiatura scritta da Seth Reiss. Oltre a Farrell e Robbie, possiamo anche aspettarci di vedere Kevin Kline e Phoebe Waller-Bridge nel film, anche se il resto del cast del film non viene menzionato, suggerendo che si concentrerà molto sulla coppia principale.

Per quanto riguarda l'apertura del film, la premiere è prevista per il 19 settembre 2025 e puoi vedere il trailer di A Big Bold Beautiful Journey qui sotto.