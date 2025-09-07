Margot Robbie e Jacob Elordi insieme per il bollente Cime tempestose del regista di Saltburn

Dopo il memorabile Saltburn, stavamo aspettando di vedere cosa c'è in serbo per la regista Emerald Fennell. Il regista tornerà già all'inizio del 2026, per un altro film bollente e volgare, e ancora una volta interpretato da Jacob Elordi, anche se con una premessa molto diversa.

Questa volta, Fennell sta usando il suo talento per adattarsi Wuthering Heights. Il romanzo di Emily Bronte è stato trasformato in una versione per il grande schermo che vede Elordi al fianco di Margot Robbie nei ruoli principali, e naturalmente, se ricordate alcuni dei momenti di Saltburn, dovremmo aspettarci un film piuttosto sensuale quando sarà presentato in anteprima.

Per coloro che non sanno cosa aspettarsi da Wuthering Heights, la sinossi della trama aggiunge: "Una storia d'amore appassionata e tumultuosa ambientata sullo sfondo delle brughiere dello Yorkshire, che esplora la relazione intensa e distruttiva tra Heathcliff e Catherine Earnshaw".

Per quanto riguarda la data diWuthering Heights debutto, il film arriverà nei cinema internazionali l'11 febbraio e negli Stati Uniti il 13 febbraio. Dai un'occhiata al trailer qui sotto, che contiene canzoni di Charli XCX di tutte le persone.