Margot Robbie ha rivelato di essere stata ossessionata da Twilight quando era più giovane

Margot Robbie non è mai stata una persona che si tira indietro dal parlare dei media che hanno influenzato la sua educazione. Che si tratti di essere una nerd di Harry Potter o di un vecchio fidanzato ossessionato da John Cena, Robbie indossa le sue influenze sulla manica e ora ha rivelato che - come quasi tutte le altre ragazze e donne del pianeta - era ossessionata da Twilight.

Parlando in un'intervista per il suo prossimo dramma romantico con Colin Farrell A Big Bold Beautiful Journey, Robbie ha rivelato che quando stava crescendo condivideva una stanza con suo fratello, il che significava che una metà era dedicata ai poster di celebrità maschili famose dell'epoca. Chris Hemsworth e il suo co-protagonista Colin Farrell ricevono cenni del capo, insieme a Robert Pattinson.

Twilight è uscito nel 2008, rendendo Robbie 18enne quando ha posato gli occhi per la prima volta su uno scintillante Edward Cullen, ma qualsiasi cotta adolescenziale può diventare rapidamente un'ossessione, anche se sei praticamente un adulto per gli standard della maggior parte dei governi a quel punto.

È difficile non innamorarsi di Pattinson a qualsiasi età, in ogni caso. Il nuovo Batman rimane un rubacuori per tutte le età anche se si avvicina ai 40 anni, sia attraverso esibizioni stoiche come in The Batman del 2022 che attraverso le strane voci che sfoggia in film del calibro di Topolino 17 e Il ragazzo e l'airone.

