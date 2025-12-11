María Corina Machado, vincitrice del Nobel venezuelano, appare a Oslo dopo mesi di nascondizione

HQ

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado è apparsa a Oslo durante la notte per ritirare il Premio Nobel per la Pace, emergendo pubblicamente per la prima volta dopo quasi un anno dopo mesi di nascondizione dal governo Maduro.

Machado, che era sotto divieto di viaggio e minacciato di arresto, ha effettuato un viaggio segreto fuori dal Venezuela. I rapporti dicono che viaggiò travestita, attraversò i posti di blocco militari ed è fuggita in barca, anche se si è rifiutata di confermare i dettagli.

Conosceva i rischi del viaggio, ma era determinata a partecipare

Ha accolto la folla in applausi dal balcone di un hotel e poi è scesa per incontrare i tifosi. In un'intervista, ha detto di conoscere i rischi del viaggio, ma era determinata a partecipare, definendo il momento emozionante dopo non aver potuto vedere o toccare i suoi figli per più di un anno.

Machado ha accusato il governo di Nicolás Maduro di operare come un regime criminale e si è rifiutata di dire se sostiene le recenti azioni militari statunitensi nella regione. Ha detto di essere pronta ad aiutare a formare un governo di transizione e ha promesso di tornare in Venezuela.