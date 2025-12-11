Mariachi Legends offre avventure Metroidvania "ambientate nel cuore del Messico"

Domani (alle 2:00) vedremo tanti annunci entusiasmanti quando inizierà The Game Awards. Ma ovviamente, non tutti possono esserci, e durante il Latin American Games Showcase, Halberd Studios ha ora annunciato un nuovo titolo Metroidvania.

Il gioco in questione si chiama Mariachi Legends e ha uno stile grafico che trasmette in egual misura design messicano e retrò, e sembra destinato a essere un'avventura brutale con pixel davvero belli - pensa a Guacamelee che incontra Castlevania: Symphony of the Night. La ricca premessa è descritta come segue:

"Mariachi Legends è un Metroidvania brutale, pixel art e incentrato sul combattimento, ambientato nel cuore del Messico. Interpreti Pablo Cruz, un detective che fa un patto con la Morte in persona. Lei gli concede il potere di trasformarsi nella potente La Sombra, così da poter contrattaccare i criminali che minacciano la sua città natale. In cambio, Pablo giura di consegnare a Madre Catrina l'unica cosa che le è sempre sfuggita: l'uomo che ha sfidato il suo potere ed è diventato immortale. Immergiti in una storia oscura e cinematografica sulla vita e sulla morte, legami familiari e radici storiche, mentre padroneggi combattimenti frenetici ed esplori un mondo pieno di mistero, folklore e pericoli."

Abbiamo un primo trailer da condividere in questo giorno speciale, che potete trovare qui sotto. La prima è prevista nel secondo trimestre del 2026 su PC, PlayStation, Switch e Xbox.