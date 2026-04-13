Marie-Louise Eta diventa la prima allenatrice donna in Bundesliga e in uno dei primi cinque campionati europei

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L'Union Berlin ha nominato Marie-Louise Eta come nuova allenatrice, diventando la prima allenatrice donna nella storia della Bundesliga maschile, così come in uno dei primi cinque campionati europei (in Germania, Inghilterra, Spagna, Italia e Francia). A 34 anni, Eta sostituisce Steffen Baumgart, mentre l'Union Berlin è undicesima in Bundesliga, sette punti sopra la retrocessione, avendo vinto solo due partite nel 2026.

Marie-Louise Eta ha giocato per il Turbine Potsdam, dove ha vinto tre titoli di Bundesliga e una Champions League, e successivamente ha giocato per Hamburger SV, Cloppenburg e Werder Brema, prima di ritirarsi dal calcio nel 2018 all'età di 26 anni. Nel 2023 è stata nominata assistente allenatrice di Marco Grote all'Union Berlin, diventando la prima assistente allenatrice donna della Bundesliga.

Ha già fatto la storia a gennaio 2024 quando è diventata la prima allenatrice donna a guidare la squadra dalla linea laterale, mentre l'allora allenatrice Nenad Bjelica scontava una squalifica di tre partite. Eta ricoprirà il ruolo di manager ad interim fino alla fine della stagione

Un portavoce dell'Union Berlin, Jacob Sweetman, ha dichiarato che le reazioni alla decisione della nomina di Eta sono state sostenute da una maggioranza quasi unanime di tifosi, "99% positiva" (via BBC). "Devo dire che, nei miei quasi vent'anni con questo club, non sono sicuro di aver mai visto un sostegno così unanime per un nuovo allenatore. Questo è solo in modo provvisorio, ovviamente, ma certamente sia all'interno del club stesso che della base di tifosi, tutti sono molto soddisfatti di questa decisione."