MarineLorD e Hera incoronati Red Bull Wololo: campioni di Londinium

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Age of Empires ed esports non sono tipicamente un matrimonio molto conosciuto di idee, ma c'è un grande interesse da parte dei fan che questo cambi, come dimostra il recente torneo Red Bull Wololo: Londinium.

L'evento si è svolto nell'ultima settimana e si è concluso con la presenza dei migliori giocatori saliti sul palco della celebre Royal Albert Hall di Londra per una finale dal vivo che ha attirato un pubblico totale di oltre 110.000 spettatori.

Ieri 6 aprile si sono svolte due finali, con una prestazione tesa Age of Empires IV tra MarineLorD e Wam01, che è durata fino a quando MarineLorD è riuscito a prevalere e conquistare il titolo e il trofeo per sé.

A tutto ciò si aggiungeva una prestazione intensa e straordinaria in rimonta nella categoria Age of Empires II, dove Liereyy aveva il trofeo a portata di mano portandosi sul 3-0, prima che Hera realizzasse una folle reverse sweep, vincendo quattro scontri consecutivi e rubando trofeo e titolo per sé.

Alla fine, i fan hanno potuto assistere a una prestazione impressionante che dimostra che il competitivo Age of Empires ha un futuro molto promettente.