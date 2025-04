I marines degli Stati Uniti sono vicini alla metà del dispiegamento di un avanzato sistema radar a 360 gradi

HQ

Il Corpo dei Marines è a più di metà strada nell'integrazione del radar terrestre/aereo orientato ai compiti (G/ATOR) AN/TPS-80 nelle sue operazioni. Finora, 35 dei 60 sistemi previsti sono stati consegnati da Northrop Grumman.

Il radar, che combina cinque sistemi legacy in uno, migliora le capacità di sorveglianza radar a corto e medio raggio, di difesa aerea e di controllo del traffico aereo. Ha la priorità per i reggimenti del litorale dei marines e le unità di artiglieria, con un dispiegamento che dovrebbe continuare fino al 2029.

Il design modulare del sistema include un array radar, apparecchiature di comunicazione e alimentatore, offrendo maggiore flessibilità e precisione per varie missioni. Per ora, resta da vedere come si comporterà questo nuovo sistema. Puoi trovare maggiori dettagli qui.