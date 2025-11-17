Mario e Luigi visiteranno il Regno della Sabbia in The Super Mario Galaxy Movie Questo è uno dei tanti luoghi che abbiamo potuto visitare in Super Mario Odyssey, e anche i Tostarenan fanno ovviamente parte del film...

Dopo aver tenuto tutto super segreto fino alla rivelazione del titolo ad agosto, Nintendo e Illumination hanno davvero aumentato l'hype per The Super Mario Galaxy Movie. Solo una settimana dopo il primo vero trailer, hanno ora pubblicato un nuovo poster di film su Instagram. Ora abbiamo una visione più chiara di un mondo che ricorda chiaramente il Regno della Sabbia di Super Mario Odyssey, il che significa che i titoli Super Mario Galaxy non sono gli unici ad aver ispirato la nuova avventura di Mario. Non vediamo l'ora di saperne di più alla prima del 3 aprile, ma nel frattempo potete dare un'occhiata al nuovo poster qui sotto.