Mario Kart 8 Deluxe aggiornato solo tre settimane prima di Mario Kart World

È quasi sbalorditivo considerando che Mario Kart 8 ha 11 anni ed è stato presentato in anteprima quasi fino al giorno nel 2014. Ma in sole tre settimane... Potremo effettivamente giocare al sequel Mario Kart World sul nostro nuovissimo Switch 2.

Emozionante, ma fortunatamente questo non significa che Nintendo si sia dimenticata di Mario Kart 8 Deluxe. Ora è stato rilasciato un nuovo aggiornamento, il numero 3.0.4, che risolve alcuni problemi minori. Ecco l'elenco delle patch:

• Risolto un problema per cui, quando si giocava a "3DS Music Park" durante le prove a tempo e il giocatore apriva e chiudeva il menu di pausa più e più volte, il tempo delle "note" che saltavano perdeva la sincronizzazione con la musica di sottofondo e i dati fantasma registrati iniziavano a non essere riprodotti correttamente.

- Il tempo delle "note" che saltano perde ancora la sincronizzazione con la musica di sottofondo quando si apre e si chiude il menu anche dopo aver applicato i dati aggiornati, ma salteranno al tempo corretto quando vengono riprodotti i dati fantasma.

- Dati fantasma per "3DS Music Park" creati nella versione 3.0.3. o versioni precedenti non possono essere caricate.

- I dati fantasma che presentano questo problema possono essere eliminati senza preavviso da "Fantasmi online".

• Risolto il problema per cui le monete lanciate dagli spettatori scomparivano prima di cadere sul percorso in "N64 Rainbow Road".

Quanto spesso giochi a Mario Kart 8 Deluxe e otterrai Mario Kart World ?